Малоземов: надкусанные слизнями фрукты могут быть заражены паразитами

Дачники в Подмосковье пожаловались на засилье слизней. Надкусанные этими моллюсками плоды могут быть заражены паразитами, сообщил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в интервью радиостанции Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии