ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Геополитическое положение России в начале правления царя Алексея Михайловича: первые победы

Геополитическое положение России в начале правления царя Алексея Михайловича: первые победы

Политическая карта мира в середине XVII столетия сильно отличалась от современной: Речь Посполитая включала в себя огромные территории бывшего Древнерусского государства – Южную Русь, Белоруссию, Смоленщину, а также территории Литвы, части Латвии.

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