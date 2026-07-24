Бойтесь его те, кому положено бояться

То, что российские самолеты находятся под прицелом западных экспертов, наверное, говорить не надо. Естественно, когда дело касается самолетов, представляющих опасность для Запада, то есть отнюдь не пассажирских поделок, а боевых.
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