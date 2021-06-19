Пришли за известным российским финансистом

Сергей ЕПришли за известным российским финансистом 62-летний Константин Николаевич Корищенко - в финансовых кругах фигура очень известная. Действительно.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийВсе звания и заслуги этого Корищенко перечёркивает одно слово -ВОР !ААнатолийТак он хохол. А среди них воров, значительно больше, чем среди других. Спросите у евреев. Они это хорошо знают. Братаны!ЕБЕлена Бресловаон не хохол, он жид, судя по мордеААнатолийА какая разница. Они уже давно прикипели друг к другу. Долго жили вместе. С кем поведешься, от того и наберёшься.Валерий КаулинКакой широкий диапазон!!! И умудрился за всю жизнь не сделать ничего полезного для страны, только для себя любимого.владимир крыловТаких Корейко в России хоть пруд пруди и все,кто при кормушке, их знают в лицо,они же таких Корейко и протаскивали на эти должности,ещё со времен Ельцина,а теперь это делают его последователи,т.е. протаскивают.Татьянка ЯцукВсе правильно-вор должен сидеть в тюрьме.Василий ЦеловальниковКогда же закончится "очередь" жуликов, в т.ч., высокопоставленных? Но главное: кто выдвигал его на такие высокие должности??!!Компания ТЛКВ своих статьях он, в том числе, писал о том, как «ЦБ обнаружил новый способ хищения денег»" Сам себя сдал случайно)))Комментировать
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