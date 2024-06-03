Сергей Собянин назвал главные нововведения «МЭШ» в прошедшем учебном году

С нового учебного года к проекту присоединится Тюменская область В минувшем учебном году пользователям «Московской электронной школы» стали доступны новые функции и сервисы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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