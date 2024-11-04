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Адлер Сегодня

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Из-за погодных условий, праздничное мероприятие, запланированное в 14:00 в

Из-за погодных условий, праздничное мероприятие, запланированное в 14:00 в Адлерском парке культуры и отдыха по улице Ромашек, 1, перенесено в РДК «Адлер» по улице Ульянова, 84/4.

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