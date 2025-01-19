Новый рубеж в нейропротезировании: бионическая рука с комплексной тактильной чувствительностью

Группа американских исследователей из исследовательской группы Cortical Bionics Research Group, которая занимается разработкой нейроинтерфейсов для восстановления двигательных и сенсорных функций у людей с параличом, разработала метод передачи тактильных ощущений пациентам с травмами спинного мозга.