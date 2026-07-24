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Baza: россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с туристкой

Baza: россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с туристкой

Россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с нападением на туристку в отеле Телави. По данным Baza, жители страны в соцсетях призывают отказаться от поездок в Грузию и «бить рублём» по туротрасли.

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