Baza: россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с туристкой

Россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с нападением на туристку в отеле Телави. По данным Baza, жители страны в соцсетях призывают отказаться от поездок в Грузию и «бить рублём» по туротрасли.
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