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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Диалло первый дубль за «МЮ». 22-летний вингер дважды забил ПАОК в ЛЕ

Манкунианцы принимают греческий клуб (2:0, второй тайм) в 4-м туре Лиги Европы. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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