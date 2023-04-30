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Россия развернула ремонт вертолётов Ми-8/24 африканских стран в Уганде

Россия развернула ремонт вертолётов Ми-8/24 африканских стран в Уганде

Россия развернула в Уганде мощности по ремонту боевых вертолётов семейств Ми-8/17 и Ми-24/35. Здесь же будут проходить обслуживание ударные машины Ми-28: местная армия в 2020 году заказала 6 единиц, три из которых были поставлены в 2022 году.

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