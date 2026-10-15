Турция, ОТГ и «Срединный коридор»

За риторикой Анкары об историческом единстве тюркских народов зачастую стоят чисто экономические интересы 3 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан с 17-й годовщиной заключения Нахичеванского соглашения, благодаря которому была создана "Организация тюркских государств" (ОТГ), и с "Днем сотрудничества тюркских государств".