На новом кладбище города Миллерово состоялся экологический субботник под девизом «Никто не забыт»

Активные волонтеры из ГБОУ РО «МККПТ» Миллеровского района приняли активное участие в данной акции совместно с культорганизатором МУК «Дом культуры Миллеровского района», руководитель молодежного многофункционального центра С.
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