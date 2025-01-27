Россия: по-над пропастью во лжи

Товарищ Сталин учил нас, что есть логика намерений и есть логика обстоятельств. Лучший друг физкультурников был проницательный мужчина, он буквально читал жизнь и людей, он видел дельных и толковых, и начисто был лишён сантиментов - он мыслил библейскими категориями, всё ж богослов, мы писали в своё время здесь, что общественность ничего не знает о нём.