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Россия: по-над пропастью во лжи

Россия: по-над пропастью во лжи

Товарищ Сталин учил нас, что есть логика намерений и есть логика обстоятельств. Лучший друг физкультурников был проницательный мужчина, он буквально читал жизнь и людей, он видел дельных и толковых, и начисто был лишён сантиментов - он мыслил библейскими категориями, всё ж богослов, мы писали в своё время здесь, что общественность ничего не знает о нём.

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