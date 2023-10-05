В Госдуму внесли законопроект об уточнении положений закона о выборах президента РФ

Как сообщил в беседе с журналистами председатель Комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в нижнюю палату парламента внесены поправки в закон о выборах президента России.
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