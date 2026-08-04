Дело о мошенничестве на подставных свиданиях с сайта знакомств передано в суд

Обвинение утверждено и дело передано в суд Прокуратура Савеловского межрайонного района утвердила обвинение в отношении семерых участников организованной группы, которые обманывали мужчин на подставных свиданиях с сайта знакомств, и передала дело в суд.
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