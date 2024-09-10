Литва планомерно отгораживается от Белоруссии и России

Артур КОНДРАТЕНКО Власти Литвы до предела затруднили пересечение границы с соседней Белоруссией. По последним данным, на рубеже, разделяющем две страны, застыли в очередях свыше полутора тысяч грузовых фур.
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