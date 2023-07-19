ВЛАСТИ ПРИДЁТСЯ УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ: РУССКИЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ МИГРАНТАМ

Андрей Павлов Ну почему предательство? Бизнес, и ничего личного. Наши "пизьнесмены" сплошь космополиты, деньги "здесь и сейчас", а дальше хоть трава не расти. Живут по принципу свиньи, подкапывающей корни дуба, из басни Крылова: "Мне были б желуди, ведь я от них жирею".

Андрей Павлов А гражданство и завоз семей это наверняка инициатива диаспоры, которая хочет создать и создает (и пока успешно) на территории России Нью-Таджикистан. Пользуясь услугами коррумпированных чиновников, популяцию которых верховная власть любовно выращивала 30 лет. 30 лет селекции - и вот результат.