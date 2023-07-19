Медвежий угол

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ВЛАСТИ ПРИДЁТСЯ УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ: РУССКИЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ МИГРАНТАМ

ВЛАСТИ ПРИДЁТСЯ УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ: РУССКИЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ МИГРАНТАМ

Русские нашли замену мигрантам. Андрей Перла представил итоги опроса Института Царьграда, посвящённого проблеме гастарбайтеров в России.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ну почему предательство? Бизнес, и ничего личного. Наши &quot;пизьнесмены&quot;  сплошь космополиты, деньги &quot;здесь и сейчас&quot;, а дальше хоть трава не расти. Живут по принципу свиньи, подкапывающей корни дуба, из басни Крылова: &quot;Мне были б желуди, ведь я от них жирею&quot;.
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1 час.
Андрей Павлов
А гражданство и завоз семей это наверняка инициатива диаспоры, которая хочет создать и создает (и пока успешно) на территории России Нью-Таджикистан. Пользуясь услугами коррумпированных чиновников, популяцию которых верховная власть любовно выращивала 30 лет. 30 лет селекции - и вот результат.
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1 час.
Владимир Соловьев
РОССИЯ ПЕРЕШЛА НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. МЕДВЕДЕВ ОТСТРОИЛ НАУКОЁМКОЕ &quot;СКОЛКОВО&quot;, ЧУБАЙС ВНЕДРИЛ НАНОТЕХНОЛОГИИ! И ДО СИХ ПОР У НАС РУЧНОЙ ТРУД?!
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