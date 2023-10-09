"Испуганные патриоты" полностью подтвердили своё звание - снова испугались и уезжают уже из новых родин, прокомментировала Захарова "исход" из Израиля.
Захарова подколола "испуганных патриотов" словами известной песни
Комментарии
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Grandad
При чем тут Валерия: это не её слова, а слова автора песни. Есть же выражение "поёт ртом".
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15 час.
Николай Герасименко
Автор есть у каждой песни, но мы больше помним кем они исполнены, тем более первыми. А вам, я так понял, слова Захаровой о перепуганных пилигримах, как серпом по промежности!?
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1 час.
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