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Захарова подколола "испуганных патриотов" словами известной песни

Захарова подколола "испуганных патриотов" словами известной песни

"Испуганные патриоты" полностью подтвердили своё звание - снова испугались и уезжают уже из новых родин, прокомментировала Захарова "исход" из Израиля.

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Комментарии
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Grandad
При чем тут Валерия: это не её слова, а слова автора песни. Есть же выражение &quot;поёт ртом&quot;.
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15 час.
Николай Герасименко
Автор есть у каждой песни, но мы больше помним кем они исполнены, тем более первыми. А вам, я так понял, слова Захаровой о перепуганных пилигримах, как серпом по промежности!?
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1 час.

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