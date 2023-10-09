Захарова подколола "испуганных патриотов" словами известной песни

При чем тут Валерия: это не её слова, а слова автора песни. Есть же выражение "поёт ртом".

Николай Герасименко

Автор есть у каждой песни, но мы больше помним кем они исполнены, тем более первыми. А вам, я так понял, слова Захаровой о перепуганных пилигримах, как серпом по промежности!?