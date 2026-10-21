Подземные газовые хранилища Турции достигли максимального уровня заполнения, что позволяет стране готовиться к зиме без дефицита энергоресурсов, заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар 19 октября в эфире телеканала Kanal 7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым