Концерт Сони Шустровой и Хаус-Бэнда “Свои” на Поляне 🗓 1 июля, 21:00 📍 Волоколамская, 108/1 📞 8(938)445-12-40 👥 Вход свободный Софья Шустрова — вокалистка, новая звезда российской джазовой сцены.
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Концерт Сони Шустровой и Хаус-Бэнда “Свои” на Поляне 🗓 1 июля, 21:00 📍 Волоколамская, 108/1 📞 8(938)445-12-40 👥 Вход свободный Софья Шустрова — вокалистка, новая звезда российской джазовой сцены.