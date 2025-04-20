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Политика как она есть

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Келлог оценил заявления Рубио и Трампа о выходе США из переговоров по Украине

Келлог оценил заявления Рубио и Трампа о выходе США из переговоров по Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что высказывания главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми.

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