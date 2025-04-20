Келлог оценил заявления Рубио и Трампа о выходе США из переговоров по Украине

Политика как она есть

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что высказывания главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми.