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РФ и Судан договорились о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане

РФ и Судан договорились о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане

Судан и Россия договорились «обо всем» в вопросе создания российской военно-морской базы в Порт-Судане, заявил глава МИД африканской республики Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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