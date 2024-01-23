Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское – Измайлово» в 2024 году представит 30 выставочных проектов Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что с 2011 года в Москве открыто 13 новых музейных площадок, также 13 экспозиций полностью обновили.