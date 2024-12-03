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Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Объявившая парламент Грузии нелегитимным и отказавшаяся сложить президентский мандат Саломе Зурабишвили предложила школьникам присоединиться к радикальным антигосударственным протестам, которые идут уже несколько дней.

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