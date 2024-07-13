Никогда не перестанет бороться: сын Трампа опубликовал фотографию раненого отца

x.com/DonaldJTrumpJr Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, опубликовал на своей странице в соцсети Х фотографию отца, раненого во время митинга сторонников в Пенсильвании"Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки", – написал Трамп-младший.
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