Врач предупредила об опасности вегетарианства для здоровья ребенка

Врач рассказала об опасности вегетарианства для здоровья ребенка. Комментарий гематолога консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Евгении Томовой публикует RT.
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