В Самаре начали удалять нежелательные сосуды вокруг глаз

Удаление нежелательных сосудов около глаз начали проводить с использованием лазера.Пресс-служба СамГМУ сообщает, что в Центре амбулаторной и эстетической флебологии Клиник СамГМУ имеется новый метод, позволяющий улучшить внешний вид и состояние кожи.
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