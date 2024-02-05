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В Самаре начали удалять нежелательные сосуды вокруг глаз

В Самаре начали удалять нежелательные сосуды вокруг глаз

Удаление нежелательных сосудов около глаз начали проводить с использованием лазера.Пресс-служба СамГМУ сообщает, что в Центре амбулаторной и эстетической флебологии Клиник СамГМУ имеется новый метод, позволяющий улучшить внешний вид и состояние кожи.

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