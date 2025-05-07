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Царьград

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Борьба с алкоголем в Ленобласти: Время продажи могут ограничить. Что изменится с 1 сентября?

Борьба с алкоголем в Ленобласти: Время продажи могут ограничить. Что изменится с 1 сентября?

Правительство Ленинградской области решило присоединиться к инициативе Вологодчины и начать борьбу с алкоголем.

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