"Three For Two": CENTCOM Destroys Iranian Tankers Near Kharg Island After IRGC Targets US Warships Summary: CENTCOM Confirms Iranian Tankers Hit Near Kharg Island Iranian Tanker Reportedly Hit By Missiles Near Kharg Island CENTCOM Confirms Strikes US Central Command confirmed on X that US forces struck three Iranian oil tankers after the Islamic Revolutionary Guard Corps launched ballistic missiles toward two US Navy warships.
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