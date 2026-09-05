Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

"Three For Two": CENTCOM Destroys Iranian Tankers Near Kharg Island After IRGC Targets US Warships

"Three For Two": CENTCOM Destroys Iranian Tankers Near Kharg Island After IRGC Targets US Warships

"Three For Two": CENTCOM Destroys Iranian Tankers Near Kharg Island After IRGC Targets US Warships Summary: CENTCOM Confirms Iranian Tankers Hit Near Kharg Island Iranian Tanker Reportedly Hit By Missiles Near Kharg Island CENTCOM Confirms Strikes  US Central Command confirmed on X that US forces struck three Iranian oil tankers after the Islamic Revolutionary Guard Corps launched ballistic missiles toward two US Navy warships.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым