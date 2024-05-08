В ФСБ рассекретили документы о преступлениях нацистов против народа Донбасса

ДОНЕЦК, 8 мая, ФедералПресс. Накануне Дня Победы в рамках проекта «Без срока давности» специалистами управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике были рассекречены документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.