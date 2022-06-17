Адвайта, Anqie - Совиньон (official audio)

Produced by: c4 beatz x Anqie Lyrics: Совиньон Блан не залечит всех ран Знаю это обман, я танцую одна, я танцую одна Совиньон Блан не залечит всех ран Знаю - это обман Неполная луна Я танцую одна, танцую одна Это не моя вина, что ты сегодня одна В твоих глазах не видно дна и сердце на пополам Всё не то и все не так, да я не тот и ты не та Зачем нам эта суета (зачем нам эта суета) Мы разлетаемся как пепел, чувства тушат совиньон Боль уйдет ты не заметишь, завтра будет все равно Слёзы тебе не к лицу, забывай А пока детка танцуй без меня Совиньон Блан не залечит всех ран Знаю - это обман Неполная луна Я танцую одна, танцую одна Снова кольца в потолок Снова молчит телефон Знаешь, он совсем не тот, Может даже хорошо, что он снова не придёт (снова не придёт) Эти ночи - нон-стоп Пускай звёзды горят Теперь сердце твоё Холодней февраля Ты все знаешь сама Эти раны не залечить Но в Байкале совиньон И так хочется любви Совиньон Блан не залечит всех ран Знаю - это обман Неполная луна Я танцую одна, танцую одна Совиньон Блан не залечит всех ран Знаю - это обман Неполная луна Я танцую одна, танцую одна.