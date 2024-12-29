Последний бой Зурабишвили. Какой сюрприз она подготовила Грузии на 29 декабря

15,3 тыс прочтений Сегодня Оглавление Кто стал новым президентом и как отреагировала оппозиция Реакция Зурабишвили Километровые «живые цепи» Срок полномочий президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря, но она отказывается покидать президентский дворец.