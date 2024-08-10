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Смоленская Газета

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Нет причин верить в неосведомлённость США о действиях ВСУ в Курской области

Нет причин верить в неосведомлённость США о действиях ВСУ в Курской области

ВСУ атакуют Курскую область при помощи западного вооружения, в том числе поставленного США. При этом США подталкивает киевский режим к продолжению военных действий и отказу от начала мирных переговоров, тем самым неся ответственность за происходящее.

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