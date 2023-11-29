Русский, докажи, что против Путина, заплати 3 тыс. евро и тогда прыгай-бегай-стреляй

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да скоро этих тварей не будет. Кто их будет содержать, когда рухнет резервный доллар... не, что ни говори, при всей апокалиптичности крушения Мировой Финансовой системы, в этом прослеживаются животворящие нотки)))
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