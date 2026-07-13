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Царьград

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Головатюк: Молдова тратит 72% кредитов на обслуживание долга

Головатюк: Молдова тратит 72% кредитов на обслуживание долга

Экономист и бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк заявил, что значительная часть средств, поступающих в Молдову в виде кредитов и грантов, расходуется на обслуживание внешнего долга.

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