Головатюк: Молдова тратит 72% кредитов на обслуживание долга

Экономист и бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк заявил, что значительная часть средств, поступающих в Молдову в виде кредитов и грантов, расходуется на обслуживание внешнего долга.
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