Подросток зарезал четырех друзей и погиб при пожаре в Байкальске: что известно

Известия/Михаил Терещенко Трагедия произошла ночью 28 мая в городе Байкальске Иркутской области: подросток зарезал четырех сверстников, ранил еще четверых, затем устроил пожар, в результате которого погиб.
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