🇷🇺🔥🇺🇦Бои в Белгородском приграничье: Демидовка пылает ▪️Российские войска продолжают зачистку поселка от оккупантов, засевших в домах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🔥🇺🇦Бои в Белгородском приграничье: Демидовка пылает ▪️Российские войска продолжают зачистку поселка от оккупантов, засевших в домах.
Свежие комментарии