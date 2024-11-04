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Захар Прилепин: Ни для кого не секрет, что часть наследников советской элиты откровенно выродилась

Захар Прилепин: Ни для кого не секрет, что часть наследников советской элиты откровенно выродилась

То, что Дарью Богданову (иноагента, правнучку легендарного Чкалова) внесли в список террористов и экстремистов, вызывает ряд вопросов и мыслей о наследниках тех, кто строил нашу страну, своими подвигами выводил её на международную орбиту, обеспечивая лучшее будущее своим детям и внукам.

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