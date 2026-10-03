Капитан рейса flydubai сообщил, что его напарник ушёл молиться перед нападением

Капитан рейса flydubai Смит Маччхар сообщил, что его напарник ушёл молиться перед тем, как было совершено нападение.
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