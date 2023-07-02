Общественная служба новостей

1 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В России ожидания как и прогноз погоды... Как правило простой народ их с пенсионерами недождется....Аналитик Чернов с...
  • Александр
    БЛА. БЛА. БЛА.Кулеба назвал три...
  • Владимир Моргунов
    ТРУХЛЯВЫЕ ПЕРДУНЫ ИЗ ЦК КПССС РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ-СССР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Володин: СССР не ...

Вучич: Приштина планирует синхронизировать нападение на сербов с новой атакой Киева

Вучич: Приштина планирует синхронизировать нападение на сербов с новой атакой Киева

В воскресенье президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти планирует организовать новую атаку на сербское население, совпадающую во времени с предполагаемой украинской контрнаступательной операцией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх