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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вот это яйца у тебя!» Игроки «Реала» были впечатлены мужеством и игрой освистанного Тчуамени против «Сельты» (Marca)

Полузащитник был освистан перед игрой команды с «Сельтой» (5:2) в Кубке Испании на «Сантьяго Бернабеу».

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