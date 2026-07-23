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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Кочанова: «Стадион не место, чтобы глазеть на красивых девочек. Объектное восприятие тела совсем не то, чем привлекательна легкая атлетика»

Прыгунья в высоту Мария Кочанова  высказалась о появлении нового гайда по ракурсам съемки в легкой атлетике.

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