В Москве узнают Архангельскую область на вкус

21 декабря традиционные блюда Поморья отведают посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ.21 декабря в рамках Дня региона на фудхолле «Дом российской кухни» гости выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ смогут узнать, какая Архангельская область на вкус, отведав необычные традиционные блюда региона.