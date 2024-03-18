Отстрелялись: на Западе бьют тревогу из-за скорого коллапса украинской ПВО

Поздно вечером 16 марта из Киева пришла новость об очередной кадровой перестановке в ВСУ, а точнее – в жовто-блакитных «люфтваффе»: был снят с должности бессменный глашатай воздушных перемог, пресс-секретарь ВВС Игнат.