Строительство школы на 825 мест в Краснодаре отстало от графика более, чем на три месяца

Строительство школы на 825 мест в Краснодаре отстало от графика более, чем на три месяцаПрокуратура Прикубанского округа Краснодара во время проверки установила, что подрядчик при строительстве школы на проспекте Константина Образцова отстает от графика уже более чем на три месяца.