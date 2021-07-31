Русская весна

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Чем опасен для государства Российского факт нападения на сотрудников МВД в Крыму?

Чем опасен для государства Российского факт нападения на сотрудников МВД в Крыму?

Журналист ВГТРК и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев в своем авторском Telegram-канале прокомментировал недавно произошедший в Симферополе инцидент между представителями местной диаспоры и сотрудниками правоохранительных органов.

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