Владимир Зеленский был раскритикован со стороны бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона. В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, аналитик заявил, что глава киевского режима оторван от реальности, если полагает, что сможет добиться от России принятия своих условий.
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