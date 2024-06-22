Взрыв произошёл на тепловой электростанции в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «СТРАНА.
«СТРАНА.ua»: на ТЭЦ в Киеве произошёл взрыв
Комментарии
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Владимир Байден
Тэц взорвали наши агенты которые находятся в Киеве постоянно
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14 час.
Владимир Байден
Илет подготовка что бы вщорвать бункер Зеленского вместе с ним
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14 час.
Владимир Байден
В Киеве полно партизан. Народное движение проснулось наконец
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14 час.
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