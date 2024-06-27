ЕС договорился о механизме изъятия активов российских компаний

Эта мера позволит европейским компаниям требовать в судах компенсацию за причиненный им в России ущерб и станет ответом на российские контрсанкцииЕвросоюз вводит юридический механизм по изъятию активов российских компаний.
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