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ЕС договорился о механизме изъятия активов российских компаний

ЕС договорился о механизме изъятия активов российских компаний

Эта мера позволит европейским компаниям требовать в судах компенсацию за причиненный им в России ущерб и станет ответом на российские контрсанкцииЕвросоюз вводит юридический механизм по изъятию активов российских компаний.

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