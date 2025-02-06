Экс-владельцы "Макфы" пытаются отобрать её у государства

В Челябинске Седьмой кассационный суд вынес решение.Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в доход государства.
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